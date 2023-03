'Al Rojo Vivo' también dice adiós a Isabel Zubiaurre: “Siempre en busca de Filomenas y volcanes”

Este jueves también ha sido un día de despedidas para Isabel Zubiaurre. Tras el bonito gesto en directo de Iñaki López y Cristina Pardo en el último Más vale tarde de su compañera, la hasta ahora meteoróloga de laSexta ha sido protagonista en Al rojo vivo este 30 de marzo con las palabras que le ha dedicado Antonio García Ferreras para decirle adiós.

De manera similar a lo ocurrido un día antes, el conductor de Atresmedia ha esperado hasta el final de la sección de meteorología para dirigirse a ella: “Zubiaurre, ¿cómo estás? Gracias”, ha comenzado preguntando Ferreras, antes de lanzar un mensaje de agradecimiento.

“Gracias por esa pasión no sólo por el clima y la meteorología, sino por la ciencia y la comunicación”, le ha dicho. “Gracias a vosotros, a todo el equipo que es brutal. Me lo he pasado muy bien y he flotado en este plató”, ha expresado la meteoróloga.

“Siempre en busca de Filomenas y volcanes”, ha bromeado el presentador de ARV, haciendo referencia a dos momentos en los que tuvo trabajo de más. “Y aquí estaré si necesitáis alguna vez otro más”, ha concluido Zubiaurre.

Como ya contamos en verTele, la profesional, que se incorporó a laSexta en 2015 y que volvió en 2018 tras un breve paso por TVE, ha decidido dejar Atresmedia con la intención de probar otros proyectos y campos.