Alba Carrillo lanza otro dardo a Jorge Pérez en 'El debate de las tentaciones': “La sorpresa ya se la dio en noviembre”

Telecinco aprovechó este martes El debate de las tentaciones para promocionar su gran estreno de esta semana: el de la nueva etapa de Déjate querer, que arrancará el sábado con Paz Padilla a los mandos y Jorge Pérez como primer gran invitado.

Llegado el momento, Sandra Barneda anunció tanto la fecha de estreno del programa como la presencia en plató del exganador de Supervivientes 2020, que reaparecerá a nivel televisivo tras su infidelidad con Alba Carrillo.

Precisamente la modelo estuvo precisamente este martes en El debate de las tentaciones, así que Barneda no dejó pasar la oportunidad de comentar la jugada con ella. “Oye, por cierto, ¿tú sabes que Jorge Pérez le va a dar una sorpresa a su mujer?”, preguntó la presentadora, que puso en bandeja la respuesta a Carrillo. “Ya se la dio en noviembre”, contestó la tertuliana en alusión al affaire que el exguardia civil tuvo con ella durante la fiesta de Unicorn Content.

“Otro tipo de sorpresa”, aclaró Barneda. “¡Ah, vale! A mi no me metáis los dedos en la boca”, respondió Carrillo, cuya pulla a Jorge Pérez desató las risas y los aplausos de los presentes en plató. Aunque a decir verdad, no es la primera que le dedica en El debate de las tentaciones, pues la semana pasada ya le lanzó otro dardo aprovechando una de las tramas de La isla de las tentaciones 6.