Álex Roca y su pareja Mari Carmen Maza dieron una lección de vida: “Preguntan por qué estoy con él”

El Hormiguero inició la semana recibiendo en su plató a Álex Roca, la primera persona con un 76% de discapacidad que consigue terminar una maratón. Acudió junto con su pareja, Mari Carmen Maza, que relató cómo el atleta evitó que se quitase la vida en uno de los momentos más difíciles para ella.

“Yo hace años quise quitarme la vida”, comenzó relatando Maza, que prosiguió: “Cuando apareció Álex, aparecieron en mi vida todos los motivos para querer vivir, y para querer toda mi vida a su lado”. “Cuando entró en mi vida, esta cambió por completo. Pasé de querer morir, a querer vivir. Querer vivir mi vida al máximo al lado de una persona que me hacía completamente feliz”, añadió, diciendo que “una fuerza para vivir” es lo que significa Álex para ella.

Pablo Motos preguntó por cómo recibieron sus familiares que era pareja de Álex. “Tanto mi entorno como mis papás han acogido a Álex de la mejor forma”, admitió Mari Carmen Maza. “Pero sí hay mucha gente que opina en torno a nuestra relación, y es algo que me molesta mucho. He sufrido incluso. Siempre preguntan por qué estoy con él”, relató.

“Se me juzga, quizás por la visibilidad o porque en Instagram tiene estos seguidores”, prosiguió, y agregó más tarde: “Creo que juntos hemos luchado para que Álex pueda ser visible. Aun así soy juzgada, pero me da igual, porque lo que tenemos es lo más bonito que he tenido nunca en mi vida”, concluyó.