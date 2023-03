Alfonso Arús discrepa de Susanna Griso y da la cara por Orestes Barbero: “No tiene por qué dar explicaciones”

Alfonso Arús se ha hecho eco este martes de las duras críticas que ha lanzado Susanna Griso contra Orestes Barbero, exconcursante de Pasapalabra. El presentador de laSexta ha defendido la posición del burgalés, al que su compañera de Antena 3 acusó de “victimismo” en Espejo Público.

“Si no quiere que estemos especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad. La ha hecho a un amigo, cuenta él, de una televisión de Burgos, pero ni siquiera quiso que esa entrevista trascendiese. ¿Por qué tanto secretismo, qué tienes que esconder? Sales, hablas, dices 'me alegro por ti, enhorabuena Rafa', quedas como un señor y ya está. ¡Menos victimismo!”, lamentó la periodista.

Arús defiende a Orestes

“Vamos con Susanna Griso y lo que yo diría que es un 'zasca' a Orestes”, dijo el catalán antes de repasar las imágenes del momento. Tras recordarlas, María Moya tomó la palabra: “Es verdad que él es una persona muy discreta, aunque haya participado en un programa de televisión, en este concurso, creo que es respetable si no quiere dar declaraciones”, opinaba la colaboradora.

“Bueno, yo también estaría medio hundido pero también coincido en que no tiene por qué dar explicaciones. Si no quiere, pues no quiere y ya está”, sentenció Arús, discrepando de Griso y dando la cara por el joven, que ha desaparecido del foco tras la consecución del histórico bote de Pasapalabra por parte de Rafa Castaño.