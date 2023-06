Alfonso Arús recuerda el día en el que se plantó ante José María García: “No aguantaba más”

Alfonso Arús se ha hecho eco este martes en Aruser@s de un fragmento de la docuserie Supergarcía que actualmente emite Movistar Plus+. El programa de laSexta recordó cómo Encarna Sánchez se plantó en su día ante José María García, enfadada con él por saltarse la programación de la emisora que compartían.

“Siento vergüenza, y yo soy tremendamente profesional, pero ¡ay del profesional que no sea respetuoso conmigo! El giro tiene que durar 15 minutos y acorde a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades y ha durado 30. Señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa”, dijo en directo la periodista, abandonando en directo su programa.

Arús también se plantó ante García

“Sólo había una persona que tenía las narices de levantarse e irse”, dijo Angie Cárdenas antes de que el presentador la rebatiera. “No, no, yo también”, aclaró enseguida Arús. “Yo, en el Ya te digo, me levanté 12 o 13 minutos antes de que me diese paso José María García porque ya no aguantaba más y conectó con Albert Lesan”, rememoró el catalán.

Arús aseguró que era ya muy tarde y que García se había 'comido' gran parte de su programa: “Yo tenía que entrar a la 1:00 y eran las dos menos cuarto. Dije: 'Oye, hasta aquí'”, sentenció el ahora presentador de Atresmedia.