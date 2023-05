Alfonso Arús revela en 'Aruser@s' que figura como mujer en su DNI por un error: “Me sentía observado siempre”

Alfonso Arús desveló en la mañana del jueves en Aruser@s una anécdota divertida que le ocurrió con su DNI. Su documento de identidad presenta un craso error del que no se dio cuenta hasta que fue a comisaría y se lo dijeron.

El programa trataba la noticia de que ya se había emitido el primer DNI español con la determinación de 'género no especificado', cuando el presentador contó el problema que se encontró con el suyo: que figuraba como mujer. “Yo me sentía observado siempre cuando iba a cualquier control porque el tío miraba el DNI, después me miraba a mí, miraba otra vez, y luego volvía a mí y yo pensaba: '¿Qué tengo de especial para que me miren con esa cara?”, comenzó relatando.

“Cuando me di cuenta de que el DNI marcaba que era mujer, lo entendí. Debían pensar: 'Qué calva'”, añadió. Sus compañeros le preguntaron por cómo se dio cuenta, y Arús relató que se “lo dijo el señor policía cuando fui a renovar. Me dijo: '¿No se da usted cuenta que aquí figura como señora?'”. La anécdota provocó las risas entre los colaboradores, que bromearon con que el presentador “cada año engrosa las listas como mujer que ocupa un cargo directivo en una empresa”.