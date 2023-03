'Amar es para siempre' dio un giro sorpresa con la confesión del gran secreto de Luján

Con 2.569 capítulos emitidos, Amar es para siempre todavía tiene giros que dar a sus tramas. El último llegó en el episodio que Antena 3 ofreció este miércoles 1 de marzo, que terminó con una revelación de impacto para una de las familias más representativas de la Plaza de los Frutos.

Aviso: la siguiente noticia contiene SPOILERS. Lea bajo su responsabilidad.

La 'bomba' en cuestión se detonó en una escena de gran tensión entre Jorge y Luján, en la que el joven detective trató de hacer confesar al excomisario que fue él quien mató a Micky. “Eres un mentiroso de mierda. Mi madre y yo no te importamos nada, pero me alegro muchísimo porque no te quiero volver a ver en mi vida”, le dijo, nervioso.

“Mírame a los ojos y dime que tú no le mataste”, añadió Jorge, cogiendo a Luján de la pechera y apuntándole con una pistola. “No nos vamos a mover de aquí hasta que no me digas la verdad. Habla, o te vuelo los sesos”, le amenazó con el arma en la mano, provocando una confesión que para nada esperaba.

“Te voy a contar algo que quizás evita que cometas el mayor error de tu vida. ¿Serías capaz de matar a tu propio padre?”, le dijo Luján, revelando que es de su misma sangre y descolocándole por completo. Su reacción se mostrará en el episodio de este jueves día 2.