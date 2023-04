'Amar es para siempre' vivió una trágica llamada que provocó que Luján se derrumbase

Amar es para siempre vivió en el capítulo de este lunes una trágica llamada que lo cambia todo para uno de sus personajes, Joaquín Luján.

(Aviso: Spoiler)

El personaje interpretado por Antonio Durán recibió una llamada que le comunicó que habían encontrado a su hijo Jesús ahorcado en casa: se había suicidado. Tras ello, Luján recibió la visita de su otro hijo, Jorge, que declaró que lo ocurrido “no tenía ningún sentido”.

“No ha sido un suicidio”, afirmó rotundamente el jefe superior de policía, que acusó a los colombianos con los que recientemente habían empezado unos negocios. Jorge mostró entonces un imparable deseo de conocer la verdad, pero su padre le detuvo los pies.

“Te he dicho que no hagas nada”, comentó, y añadió chillando: “Es mejor dejar las cosas como están. ¿Cómo quieres que te lo diga?”. “Si esa gente se entera de que eres mi hijo, también irán a por ti”, le avisó.

Joaquín se derrumbó al confesar que Elvira le hace culpable del suicidio: “Me ha reprochado que no fui un buen padre para Jesús. Lo mismo me echó en cara Jesús la última vez que hablamos. Y lo peor es que es verdad, nunca le he querido a él ni a su madre”. “Por no tener el valor de reconocerlo me he ido pudriendo por dentro hasta convertirme en lo que soy”, concluyó. Después le pidió a Jorge que le dejase solo.