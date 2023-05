'American Idol' coronó al ganador más joven de su historia con un potente drama personal

William Tongi, conocido popularmente como Iam Tongi, se ha convertido en el ganador más joven de la historia de American Idol. A sus 18 años, el artista se ha convertido además en el primer ganador del talent musical de la cadena ABC procedente de Hawái. El cantante nació en la localidad de Kahuku (Honolulu), aunque más tarde se mudó junto a su familia a Seattle, en Washington.

En la final de la vigésimo primera temporada del programa, Iam Tongi cautivó al público con una interpretación de una canción propia que llevaba por título I'll be seeing you, que el concursante compuso para su difunto padre. Un tema que ya los espectadores conocían, pues la cantó por primera vez en los castings, donde hizo llorar a Katy Perry y Lionel Richie, dos de las jueces del formato.

Megan Danielle y Colin Stough completaron el podio

“Mi papá probablemente estaría llorando en este momento. Mi papá era un hombre duro, pero cuando mi hermano ganó el campeonato estatal de lucha, lloró. Así que puedo imaginármelo ahora mismo”, declaró Tongi a Access Hollywood tras la final.

Megan Danielle, de Georgia, quedó en segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para Colin Stough, de Mississippi, al que muchos veían como favorito, lo que enfadó a un sector de la audiencia.