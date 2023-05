Ana Rosa Quintana también denuncia el uso de su imagen para estafas en internet: “Que nadie caiga en esta trampa”

Ana Rosa Quintana ha sido la última televisiva en denunciar el uso ilícito de su imagen en internet. Como ocurriera anteriormente con Susanna Griso o Alberto Chicote, la presentadora de Telecinco ha tenido que salir al paso de una campaña que la utiliza para promocionar algo totalmente falso.

Ana Rosa reaparece en Telecinco y explica su ausencia: "He aprovechado para hacerme mis revisiones anuales"

Más

La policía investiga un posible fraude de internet que empleaba la imagen de la periodista, así como de la revista Lecturas, para publicitar y vender unas cremas para las articulaciones, tal y como recoge Telecinco. La web imita la apariencia de la de dicha cabecera, e incluye una entrevista falsa donde se habla de un producto milagroso contra la artrosis.

“No estoy esponsorizado, ni promocionando, ni vendiendo, ni recomendando ninguna crema ni para la artrosis ni para nada. Han utilizado la imagen de Lecturas. Han utilizado mi imagen, pero lo más importante es que no haya gente que entre en esta trampa”, afirmó la presentadora, que tiró de humor: “Tengo cosas que no están bien, pero las articulaciones están genial”.

Quintana añadía que se había enterado solo unas horas antes y que aunque no lo había hecho aún, procedería a denunciar. En todo caso, se resigna por el modus operandi de estas estafas: “Esto desaparece al día siguiente, cambian de URL, ponen un teléfono que ya no existe”. No es, además, la primera vez que le ocurre algo parecido, pues años atrás usaron su imagen para fines similares. “Lo que me preocupa es que nadie caiga en esta trampa”.