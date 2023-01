Ana Rosa Quintana valora la confesión de Máximo Huerta sobre Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

El programa de Ana Rosa se ha hecho eco este martes de las declaraciones que Máximo Huerta realizó a Pablo Motos durante su entrevista en El Hormiguero. El periodista reveló la conversación que tuvo con Pedro Sánchez el día que presentó su dimisión como ministro de Cultura y Deporte. Ana Rosa ha aprovechado para lanzar una pulla contra el presidente del Gobierno.

Máximo Huerta desvela el sueldo por su semana como ministro y su conversación "no contada" con Pedro Sánchez

“Dimitió Máximo Huerta, ayer a Pablo Motos, le contó cómo había sido su dimisión... Describe a un Pedro Sánchez con un ego que no le cabe en España”, empezó diciendo la presentadora antes de dar paso a la confesión del que antaño fuese su compañero.

Ana Rosa valora las palabras de Máximo Huerta

“Entré a hablar con él y a decirle: 'Me voy, no pasa nada'. Lo que me resultó paradójico es que empezó a hablar de él, de cómo se le vería en la historia en el futuro. Empezó a hablar de todos, que acaban mal en política. 'Mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González... De mi, ¿Qué dirán?'. A mi me dieron ganas de decir: 'Padre, que estoy hablando yo”, declaró el valenciano.

“El otro iba a presentar su dimisión y en vez de consolarle, solo hablaba de él mismo... '¿Qué dirá de mi la historia?', le dijo. Una preocupación de Pedro Sánchez que ha vuelto a repetir”, acabó diciendo la conductora del magacín matinal de Telecinco.