Ana Rosa reacciona con humor a un inesperado percance en plató: “¡Vamos a tirar todo! ¡Yo también!”

Ana Rosa Quintana ha comenzado la semana de buen humor. Ya sea por su próximo salto a las tardes de Telecinco, que Mediaset ya ha confirmado y ella misma ha comentado a su público, o por otro motivo. Pero el caso es que este lunes ha mostrado su cara más bromista cuando, durante la mesa política, se ha escuchado un fuerte golpe en plató.

“¡Hala!”, ha exclamado la presentadora antes de quitar hierro al asunto: “No pasa nada, es normal”. De hecho, tan poca importancia le ha dado Ana Rosa que ha alargado esta inesperada interrupción cogiendo los folios que tenía encima de la mesa y lanzándolos al aire. “Vamos a tirar todo. ¡Yo también!”, ha exclamado la presentadora, provocando su risa y la de sus compañeros.

La anécdota se ha producido en la misma emisión en la que AR ha comunicado, como decíamos antes, su salto a las tardes de Telecinco a partir de la próxima temporada, cuando pasará a sustituir a Sálvame.

“Cuando mi cadena me pide algo, lo justo es devolver un poco de lo que me ha dado”, ha comentado la presentadora, que seguirá presentando a primera hora la mesa política, como mínimo, hasta que se celebren las próximas elecciones generales. “No voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones. Voy a seguir dando guerra. No toda la mañana, pero por lo menos hasta las elecciones estaré fundamentalmente en la mesa política”, ha señalado.