Ana Rosa reaparece en Telecinco y explica su ausencia: “He aprovechado para hacerme mis revisiones anuales”

Ana Rosa Quintana ha vuelto a Telecinco tras dos semanas de ausencia. La presentadora, que el pasado jueves 11 de mayo comunicó a sus espectadores que iba a parar “unos poquitos días” para atender diversos asuntos, ha reaparecido este miércoles al frente de El programa de AR.

“Bueno, que me he tomado... han sido tres diítas. Dije tres y han sido dos más”, ha comenzado diciendo la conductora del magacín al recibir el paso desde el Informativo matinal. A continuación, ha contado que además de los temas profesionales que tenía que atender, ha empleado sus días libres para someterse a revisiones médicas.

“Les tengo que decir que el lunes y el martes los he utilizado no para planchar, sino que he aprovechado para hacerme mis revisiones anuales. Ya saben ustedes que cuando uno tiene cáncer hay que estar siempre pendiente de lo que ocurre y les tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente. Hasta después del verano ya estoy tranquila”, ha detallado, tranquilizando a sus espectadores.

Cabe recordar que aunque ya se encontraba en sus días de parón, Ana Rosa conectó con sus compañeros el pasado 15 de mayo para celebrar la Medalla de Honor de Madrid que recibió ese mismo día en el Palacio de Cibeles.