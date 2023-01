Anne Igartiburu habla por primera vez de por qué se quedó fuera de las Campanadas de TVE

El Hormiguero contó este jueves con Anne Igartiburu con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, La vida empieza cada día. Ocasión que Pablo Motos aprovechó para preguntarle por las Campanadas que dio desde Twitch, junto a Ibai Llanos y Ramón García, alejada de la que ha sido su casa durante muchos años, RTVE.

“Llevamos 17 viéndote en TVE haciendo las uvas y de repente este año no. ¿Qué pasó?”, preguntó el presentador. “Pues nada, que la vida es así. Y dices: '¡Pues qué bien, un año en casa!', pues al final no, y me fui a la Puerta del Sol”, comenzó relatando Igartiburu.

“Las cosas suceden por algo”, continuó, tras lo que dijo que había aceptado la decisión de no dar las Campanadas este año. “Tampoco vas a estar todo el día ahí. Es obvio que cambien de presentadores, y que traigan a otra gente”.

“Te preguntas: '¿Para qué han pasado estas cosas?' Pues para que yo pruebe una experiencia como Twitch, con Ibai Llanos y con Ramón. Me parece un aprendizaje y una oportunidad que te regala la vida”, fue la reflexión de la periodista.

“¿Le diste algún consejo a Ibai?, pregunto Pablo Motos, a lo que ella respondió negando. ”Fue una gozada“, declaró, y añadió: ”Me pareció alucinante. Además, llegué, me puse el traje, nos miramos, y él tan amoroso y cariñoso con nosotros, estaba con esa cara de agradecido que yo decía: 'No, gracias a ti y a Ramón por esta oportunidad'. Me parecía un lujo“.