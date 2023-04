Anne Igartiburu recuerda en 'Zapeando' su incidente con John Cobra: “Me decían: saca de ahí a ese impresentable”

Dani Mateo recibió este viernes la visita de Anne Igartiburu. La presentadora de TVE acudió a Zapeando para promocionar la nueva gala de Tu cara me suena 10 en la vasca participa como concursante. Durante su entrevista con los colaboradores del programa de laSexta, la vasca habló de esta nueva faceta profesional que está experimentando.

“¿Qué papel te gusta más?”, le preguntó María Gómez a una Igartiburu que defendía que “los dos están bien”. “Pasas de estar de presentadora, controlándolo todo, a un momento de vulnerabilidad en el que no dominas nada, ni siquiera tu voz, te tiemblan las piernas y te retas. Es un paso en el que te la juegas”, ha admitido.

Igartiburu recuerda su incidente con John Cobra

Dani Mateo rememoró un momento en el que “quizás esas dos partes se unieron”: el incidente que vivió Anne Igartiburu con John Cobra en la preselección de España para Eurovisión 2010. El personaje se acabó encarando al público, al que insultó mientras se agarraba la entrepierna y el respetable lo abucheaba.

“Fuiste presentadora a la que le temblaron las piernas, ¿verdad?”, bromeó el cómico. “En ese momento las redes estaban empezando y John Cobra salió y dijo la de Dios”, empezó puntualizando Anne, que desveló lo que le decían por el pinganillo. “Los directivos de la cadena me decían: 'Saca de ahí a ese impresentable'. Yo estaba diciéndole: 'Tú tranquilo', con esta forma de estar tan monísima, que de aquí no me muevo, pero pensando: 'Te pego un guantazo....”, recordó.