Ara Malikian contó en el 'Chester' la “amenaza” que recibió de un político al recibir la nacionalidad española

La nueva entrega de Viajando con Chester, emitida este martes en Cuatro, tuvo entre sus protagonistas a Ara Malikian. El violinista libanés charló con Risto Mejide sobre su vida y obra, aunque también sobre el proceso que pasó hasta obtener la nacionalidad española.

“Me la denegaron cuando llevaba 15 años viviendo aquí”, comenzó contando el músico, que a priori partía en una posición favorable para obtenerla, pues tenía trabajo fijo desde hace mucho tiempo y llevaba un lustro tramitando la solicitud. De hecho, rechazó tirar de los contactos de sus compañeros de orquesta. Pero al recibir el 'no' de las autoridades españolas, cambió de opinión. Obtuvo la nacionalidad “en dos meses”.

Entre medias manifestó su malestar por su situación. “Lo hice público y se armó un follón”, dijo Malikian sobre aquellos días de 2013, en lo que llegó a firmar que mientras a él le denegaban la nacionalidad, a otros se la regalaban. “Cuando me quejé recibí un mensaje, a través de un asesor del ministerio de no sé qué, qué no voy a decir quién es, diciendo: ”Ojalá te hubieras quedado callado. Te la hubiéramos dado enseguida“”, relató el músico a Mejide, que interpretó esta anécdota “como una amenaza” hacia Malikian.

“Sí, era una amenaza”, aseguró el violinista, que desveló el giro final de la historia: “Después el mismo político, cuando me la dieron [la nacionalidad española], me escribió una carta que llegó a mi buzón diciendo: ”Quería darte la enhorabuena por no sé qué y no sé qué“”.