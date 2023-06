Arelys se enfada con 'Sálvame' por saltarse las condiciones de su visita: “¿Soy de otro planeta o no me entendéis?”

Sálvame ha contado este martes con la visita de Arelys, madre de Yulen Pereira y concursante de Supervivientes 2023. Antes de darle paso, Adela González señaló que la robinsona ha sido invitada muchas veces al programa de Telecinco pero que siempre se ha negado... hasta ahora. La aludida explicó que esta era la primera vez que la llamaban para hablar de su paso por Honduras y no de otros asuntos personales.

La presentadora volvió a la carga diciendo que Arelys había puesto muchas condiciones para acudir al plató de Mediaset y la madre del esgrimista la rebatió de nuevo, alegando que solo había puesto una: hablar sólo de Supervivientes.

El cabreo de Arelys con 'Sálvame'

“Pero tu personaje trasciende al concurso”, insistía González, recordándole que es un personaje conocido por otros asuntos, como el romance que mantuvo su hijo con Anabel Pantoja. “Yo fui a la tele a defender a mi hijo, cuando mi hijo salió, terminé mi etapa de defender a mi hijo, no tengo nada que opinar, quien tiene que opinar se llama Yulen Pereira Ramos y yo estoy aquí”, quiso zanjar.

Pese a su negativa, los colaboradores seguían intentando tirar a Arelys de la lengua y Kiko Hernández trató que hablase de Anabel Pantoja. “¿Soy de otro planeta o no me entendéis? Yo respeto vuestro trabajo, pero respetad mi opinión, es que no voy a hablar de Anabel Pantoja, si lo entendéis, bien; y si no, me siento ahí como una muda”, zanjó enfadada la invitada.