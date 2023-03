Así arrasó Jadel en la Gala 2 de 'Tu cara me suena 10' con 'la jungla' de Guns & Roses

Si la primera gala de Tu cara me suena 10 nos dejó el 'chanelazo' de Andrea Guasch, la segunda ha sido la del 'Axlazo' de Jadel. Porque el canario, como entonces la catalana, se ha llevado la máxima puntuación posible con una actuación sideral.

Crónica Gala 2 | Jadel logra otro 'pleno al 12' en 'Tu cara me suena' en una gala con Samantha Hudson como gran revelación

Más

Su imitación de Axl Rose al ritmo de Welcome to the Jungle, el clásico de Guns & Roses, ha sido merecedora de los mayores elogios de la noche. “Lo que hizo la semana pasada fue una imitación en toda regla. Lo que ha hecho esta semana ha sido una bestialidad. Esto es una bestialidad absoluta”, ha destacado Carlos Latre.

El juez ha quedado impresionado con el control ejercido por Jadel sobre su propia voz, muy exigida por los agudos del vocalista original “Te podías romper la garganta en esta actuación, pero tienes tanto dominio de tu voz que sabes perfectamente cuánto hay que rascar para que des el personaje. Y lo has dado perfectamente”.

“A parte de que lo has hecho estupendamente, eres muy camaleónico. Porque de la semana pasada a ésta, nada que ver”, ha dicho, a su vez, Ángel Llácer, que el pasado viernes ya valoró muy bien (con un 8) al cantante, aunque no tanto como sus compañeros de jurado (un 11 cada uno), por su imitación de Nathy Peluso. Entonces, sólo Andrea Guasch le separó de la victoria. Este viernes, en cambio, ha salido vencedor gracias a los 12 puntos de los jueces y los 12 del público.