Arturo Valls recuerda el día que se equivocó de famosa en 'Mask Singer': “Vi esa cara muy Jackson”

Arturo Valls visitó este miércoles El Hormiguero para promocionar la tercera edición de Mask Singer, que vivió a continuación su segunda gala en Antena 3. Pero antes, el presentador compartió con Pablo Motos algunas anécdotas y detalles del programa 'de las máscaras'.

Por ejemplo, una ya conocida: que Valls no sabe la identidad de los famosos hasta que son desenmascarados. “Hasta el último segundo no sé ni quiero saberlo. Así me ha pasado, que a veces se han quitado la máscara y me he equivocado de nombre”, dijo el valenciano para introducir la siguiente anécdota.

Ocurrió en la primera gala de la segunda temporada, cuando 'Menina' se quitó la máscara y él exclamó “¡Janet Jackson!”. Pero no era Janet Jackson, sino su hermana, La Toya. “Vi esa cara muy Jackson”, se excusó Valls. “Dije: '¡Janet Jackson!'. Y ella me dijo: 'I'm La Toya'”, explicó antes de añadir a modo de broma: “I'm La Toya, imbécil”.

La secuencia, tal cual la contó este miércoles Arturo Valls, no se vio así en la edición final, que ocultó el fallo del presentador. Sin embargo, su error sí dejó huella en posteriores grabaciones, pues para evitar casos como éste y otros en los que el presentador pueda no saber o no recordar en ese momento el nombre del famoso desenmascarado -“me ha pasado una o dos veces que he dicho: 'Uf, cómo era este'”-, él y el equipo de Mask Singer acordaron “que un segundo antes me dicen el nombre por el pinganillo”.