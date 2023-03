Arús celebra con broma su adelanto horario: “Empiezo la campaña…”

Aruser@s no ha estrenado todavía su nuevo horario y Alfonso Arús ya está pensando en pedir otro, aunque sea a modo de broma. Hace un mes, el presentador se dirigió en directo a “los señores directivos de Atresmedia” para solicitar que su programa empezara media hora antes, pues así tendría tiempo para meter más contenidos.

laSexta adelanta el inicio diario de 'Aruser@s' y da carpetazo a su versión 'Weekend'

Más

Su deseo le fue concedido hace sólo unos días, aunque no será hasta el 10 de abril, a la vuelta de Semana Santa, cuando Aruser@s comience a las 7:00 horas y no a las 7:30, como hasta ahora. De momento, Arús ya ha pensado en una novedad para ese día: “Vamos a pedir vídeos del caos matutino de cada uno de vuestros hogares. Es decir, cómo se despierta a los niños, cómo desayunan o no desayunan, cómo han perdido cosas en la habitación o en el pasillo, cómo se les viste, las mochilas del cole...”

Tras este anuncio, comentado por algunos de sus colaboradores, el presentador de laSexta cayó en la cuenta de que eran ya las 8:00 y todavía no había dado paso a una de sus secciones principales. Y de ahí que lanzara una broma sobre la necesidad de pedir un nuevo adelanto horario. “¿Tú crees que no hemos puesto ni un Vídeo vital? ¿Veis como tenemos que empezar a las 7:00h? Yo ya empiezo la campaña 6:30”, dijo ante su equipo, que recibió el comentario con rotundos “noes” e, incluso, con un “Alfonso, aquí ya no va a haber quien duerma”.