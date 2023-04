'Aruser@s' recuerda cómo fue seguir emitiendo desde plató en el confinamiento: “Veníamos a trabajar con una angustia”

Aruser@s ha recordado la mañana de este viernes cómo se las apañaron para continuar con el programa durante el confinamiento causado por la Covid-19. Alfonso Arús lo ha mencionado a raíz de una noticia de Qué!, que declara que “los españoles son hoy en día menos infelices en el trabajo que en 2019”.

“Si echáis la vista atrás, comprobaréis que estáis mejor que hace unos años”, ha comentado el presentador. “Lo mal que lo pasó la gente con la Covid”, y el seguir manteniendo el puesto, así como el teletrabajo, fueron algunas de las razones que aportaron los colaboradores para dar razón a ese menor descontento de la población española.

“Este programa es el único que no paró”, ha dicho Alfonso Arús en relación al confinamiento, y realizó a posteriori una especificación: “Otros programas no pararon, pero no se emitieron desde plató”. “Había una conexión con la casa del presentador, etc. Es verdad que hubo una continuidad de espacios, pero con los presentadores en sus casas”, continuó con la explicación. “El único programa que no paró en plató fue este”, concluyó.

Tras ello, su colaborador Marc Redondo ha recordado que “la policía municipal nos paraba y nos pedía los papeles”. “Veníamos a trabajar con una angustia porque decías: 'Que no haya ninguna baja, que nadie se contagie, que estemos todos bien”. Y a parte del trabajo, venías con la angustia de que nadie se contagiara para no dejar de hacerlo“, ha relatado Angie Cárdenas.