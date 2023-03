Asraf pasó un mal momento en 'Supervivientes' al fallar una canción de Isabel Pantoja: “Me van a matar”

Supervivientes: Tierra de nadie, la gala presentada por Carlos Sobera, preparó este martes una prueba de recompensa en la que Asraf Beno cometió un error garrafal al no reconocer una de las canciones más populares de la madre de su pareja, Isabel Pantoja.

Por parejas, los concursantes tenían que adivinar una canción. Uno la cantaba con la cabeza bajo el agua, y el otro tenía que reconocerla. Todo ello ayudado de un par de pistas que les ofrecía Laura Madrueño.

“No he entendido nada”, afirmó Asraf en el primer intento tras escuchar a Arelys entonar la canción, afirmando que “creo que he pillado el tono”. “¿Estaba en Do o en Mi?”, bromeó Madrueño, que le dio la siguiente pista: “El salto más visto”. El segundo intento también resultó en vano, y la pista “¡Ay cómo dobla la esquina!” de poco le sirvió al concursante. El tercer intentó fue en el que más se entendió a Arelys, sin embargo, el superviviente continuó sin reconocer la canción.

Tras la cuarta ocasión, Asraf se aventuró a adivinar la canción: “Así fue, de Isabel Pantoja”. La respuesta era incorrecta, y finalmente Arelys la entonó en voz alta dando a conocer la respuesta. El concursante se llevó las manos a la cara.

“Por Dios, ¿no escuchas a Isabel Pantoja?”, le preguntó Madrueño, mientras que Asraf contestó: “Sí, la escucho, pero se me olvida todo”. “Me van a matar”, concluyó el concursante.