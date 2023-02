Otro ataque de risa en el peor momento hizo que Emma García abandonase el plató: “Es muy poco profesional”

Emma García volvió a sufrir otro ataque de risa en directo mientras presentaba Fiesta. Tras protagonizar la semana pasada una situación parecida, la presentadora volvió a interrumpir este domingo su programa tras no poder contener la risa.

Telecinco aprovechó el Benidorm Fest con entrevista a Agoney, Aritz en plató, crítica de José Otero y dardo a Chanel

Más

El formato dio paso a Saúl Ortiz, que iba a informar sobre su exclusiva que afectaba al futbolista Jasper Cillessen, quien al parecer no se estaba haciendo cargo de sus responsabilidades familiares, razón por la que su familia lo estaba pasando bastante mal económicamente. La información era seria, pero Emma García no pudo evitar su ataque de risa hasta el punto de que paralizó el programa.

Mientras el periodista daba la noticia, las risas de los colaboradores inundaban el plató. Emma García se levantó prisionera de su ataque de risa, tratando de poner calma al asunto. Sin embargo, le resultó imposible, y tuvo que abandonar el plató, dejando a Iván González como presentador. Saúl Ortiz, preocupado por la seriedad del asunto, finalmente pudo contar la noticia con un poco de calma.

Tras ello, la presentadora regresó y pidió perdón: “Pido disculpas, de verdad. Esto es no ser profesional, pero yo tengo la risa muy floja, y cuando flojeo del todo ya no hay manera de que me recomponga. Al menos el público se lo ha pasado bien con nosotros”, comentó, llegando justo a tiempo para despedir el programa.