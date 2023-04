Bárbara Rey explica por qué sí habla ahora de su relación con Juan Carlos I, y bromea: “Estoy preparándole la cena”

Con la emisión de la docuserie Una vida Bárbara encarando su recta final, Bárbara Rey se pasó este domingo por La Roca para responder a algunas dudas sobre los episodios narrados en Antena 3, y en particular, sobre su sonada relación con el rey emérito.

Cuestionada sobre por qué habla ahora sobre ese romance del que no se pronunció en el pasado, la protagonista explicó que “soy la que tengo más derecho a hablar de mi vida que nadie”. “Se han dicho barbaridades. No sé el tiempo que me queda en este mundo, pero era conveniente que se supieran muchas cosas por mí”, contó a Nuria Roca.

La presentadora también quiso saber cuándo fue la última vez que vio a Juan Carlos I. “Hace ya mucho tiempo. Pienso que él se lo pierde, porque se reía mucho conmigo”, dijo, tomándose la situación con sentido del humor, pero desvelando que “no terminamos muy bien”.

Bárbara Rey también tiró de ironía en un momento de la conexión, cuando “los astros se alinearon” para que su entrevista coincidiese en el momento en el que el emérito se trasladaba desde Sanxenxo hasta Vitoria, tal como se vio en directo en el programa de laSexta. “Viene a casa. Es mentira lo de Vitoria, estamos esperándole aquí”, comentó entre risas.

“¿Qué quieres, que le mande un beso? Está de espaldas”, afirmó, después de que Nuria Roca le indicase que se le estaba viendo subir al avión en pantalla: “Yo ya estoy preparando la cena. En cuanto termine la entrevista me meto en la cocina”, añadió Bárbara, también riendo.