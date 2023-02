Bárbara Rey heló con su relato sobre Ángel Cristo en 'Viajando con Chester': “Me disparó una vez”

Bárbara Rey se sentó la noche de este martes junto a Risto Mejide en Viajando con Chester. Juntos conversaron, y la exvedette relató los malos tratos que recibió durante su matrimonio con Ángel Cristo.

“¿Te maltrató?”, preguntó el presentador. “Mucho”, contestó la invitada, añadiendo: “Casi desde que me casé con él, desde mi primer embarazo”. “Tuve muchísimo aguante por lo que le quería, pero nada más tener a mi hija debí haberme separado”, confesó. “Aguanté 9 años porque le quería muchísimo, y luego por pena”, añadió Bárbara Rey.

“Ángel me quería con locura, pero no sabía quererme”, continuó diciendo. “Nunca dije basta porque luego comenzó la etapa del miedo”, prosiguió. “Tenía miedo de que nos pasara algo a mis hijos o a mí”, relató Bárbara Rey, que comentó que no le hicieron caso en ninguna de las denuncias realizadas. “Yo creo que me va a matar”, les comentó en la comisaría, pero la ignoraron.

“¿Cuándo os separasteis?”, preguntó Risto. “Me echó de casa”, contestó la exvedette, que explicó que fue por una discusión. “Ahí sí que yo vi la muerte”, añadió. Tras ello, comentó que Cristo “se volvía loco, y el revólver no lo dejaba nunca”. “¿Te amenazó con el revólver alguna vez?”, preguntó Risto. “Sí”, respondió Bárbara Rey, que añadió: “Incluso me disparó una vez. Solo que me disparó a las piernas”. A pesar de ello, la invitada dijo: “Ha sido el amor de mi vida”. “¿Cómo puedes decir eso?”, preguntó Risto, recibiendo la reafirmación de la invitada.