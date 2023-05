Bárbara Rey negó en Antena 3 el chantaje de 600 millones al rey emérito: “A mí no me ha llegado”

Una vida Bárbara cerró este miércoles su periplo por Antena 3 con un capítulo final que lideró en audiencias y que abordó alguno de los asuntos que más curiosidad despertaban entre los espectadores. Tras relatar sus episodios más duros con Ángel Cristo, Bárbara Rey acabó su docuserie hablando de los supuestos chantajes a Juan Carlos I por su silencio.

Tras repasar el asunto de las grabaciones al rey emérito, el documental recogió las teóricas cifras del silencio de la vedette que trascendieron en su día: 100 millones de pesetas en un primer pago y 50 al año en pagos mensuales durante una década. En total, 600 millones.

“Lógicamente Bárbara Rey no lo puede reconocer”, afirmó Javier Chicote, coautor de El jefe de los espías, junto a Juan Fernández-Miranda. Una versión que dista de la de Bárbara, que aseguró lo siguiente: “A mí no me ha llegado. Esas personas que hablan tendrían que demostrar con documentos, con ingresos bancarios, dónde me han ingresado a mí ese dinero”.

Una vida Bárbara recordó además las declaraciones a Salvados del exdirector del CNI Alberto Sáiz sobre la procedencia del dinero, y el supuesto “cobro” a través de programas de Canal 9. “Este señor dice que me dan trabajo, pues bueno. Será porque me lo merezco. La pena que tengo es que no hubieran empezado a darme trabajo en vez de quitármelo como me lo quitaron cuando tenía 27 años”, respondió por su parte la protagonista.