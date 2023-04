Bárbara Rey se rompió al recordar en Antena 3 su divorcio de Ángel Cristo: “Venía a mi casa y me violaba”

Antena 3 emitió en la noche de este miércoles 26 de abril el capítulo 3 de Una vida Bárbara, el más duro de todos los estrenados hasta la fecha. Un episodio en el que Bárbara Rey se abrió en canal y terminó rompiéndose al recordar sus años más complicados con Ángel Cristo.

'Una vida Bárbara' (12.3%) suma otro triunfo mientras 'Desaparecidos' (7.2%) se pelea con el cine de laSexta (7.2%)

La vedette y protagonista de esta docuserie de cuatro entregas rememoró ante las cámaras su matrimonio con el domador y especialmente, el momento en que todo cambió. “1988 fue el peor año. Fue terrible, no quería que me tocara. Él se daba cuenta y me llamaba puta, me decía que sólo me gustaban los que me pagaban. Yo me quedaba en la esquina de la cama, y lo que me tocara con tal de que no me hiciera más daño. Nadie me ayudaba”, contó entre lágrimas.

“Un día se alteró mucho y me dijo que se quería divorciar de mí, y que si no me llevaría arrastrándome de los pelos”, añadió, en un episodio similar a los que mostró la serie de ficción Cristo y Rey, estrenada en Atresplayer Premium.

Pero el infierno no acabó con el divorcio, tal como la propia Bárbara Rey desveló llorando: “Vivía sola, pero él venía [a mi casa] cuando le daba la gana. Me insultaba, le pegaba una patada a la puerta de mi dormitorio y me violaba escupiéndome en la cara y llamándome puta”.