Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame' tras un pique con Gema López: “Estás un poco insoportable”

Belén Esteban no tuvo este miércoles su mejor día en Sálvame. La tertuliana mantuvo un tenso debate con sus compañeros sobre Ana Obregón. La de San Blas habló como madre y se mostró comprensiva con ella, aunque algunos de sus compañeros, como Antonio Montero y Rafa Mora, no eran de la misma opinión. Y ambos, con sus constantes interrupciones, acabaron por enfadarla

De hecho, su cabreo fue en aumento. “Pues hablad vosotros”, dijo para sorpresa de Gema López: “Estás hoy, Belén...”. Un comentario que terminó por enfurecer aún más: “Perdona, ¿cómo estás hoy? Pues como estás tú muchos días. ¡No te jode!”. “No, perdona. Estás hoy un poco insoportable”, contestó Gema antes de que su compañera cogiera y se fuera del plató al borde de las lágrimas.

“Te veo nerviosa y nos está costando hablar contigo”. añadió a su vez María Patiño. A la par, Gema López fue a disculparse con su compañera, aunque de primeras no surtió efecto. Sin embargo, pasados unos minutos, Belén volvió y recibió otra vez las disculpas de Gema: “Sé que te ha dolido mi contestación, y a mí no me gusta hacerte daño porque te quiero”.

“No estoy enfadada contigo. Lo que pasa es que hay cosas de las que no se puede hablar, porque si hablas quedas como el culo”, dijo, probablemente en alusión a Montero y Mora. Después, zanjó así el asunto: “Yo solo digo que por mi hija mato, y que muchas madres matan. Y verte sola es muy duro”.