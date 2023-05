Belén Esteban, tras conocer la condición de Jesulín a Telecinco para hablar con Bertín: “¿Y eso lo acepta esta cadena?”

Telecinco emitió este lunes 15 de mayo el estreno de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, con Jesulín de Ubrique como invitado. Una entrevista que no ha destacado en audiencias, pero que amenizó la tarde previa en Sálvame al darse a conocer una de las condiciones que habría puesto el torero para su encuentro con Bertín Osborne.

Jesulín confesó sus "cuentas pendientes" con Telecinco, el secreto de su éxito con Campanario y dejó 3 indirectas a Belén Esteban

Antes de la emisión en prime time, Belén Esteban aseguró que no iba a ver la entrevista de su ex, pero intuía que al día siguiente tendría que enfrentarse a los vídeos en el programa de tarde. Algo que pronto descartó Terelu Campos, presentadora este lunes.

“Pues no sé si te voy a dar una buena noticia o una mala: no sé si mañana vas a poder ver los totales porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se 'zapee' su entrevista”, aseguró. Es decir, que no se emitan fragmentos en otros espacios como Sálvame.

“¿Y eso lo permite esta cadena?”, preguntó la colaboradora, sorprendida. “No es la primera vez que esto ocurre”, puntualizó Terelu, mientras Belén seguía pasmada al saber que se había firmado esa condición: “Lo elige él pero lo acepta Mediaset, Mediafor o como se llame ahora mismo esta empresa”.

La Esteban celebró no tener que comentar la entrevista, pero lo cierto es que se mostró algo indignada: “Me parece tan acojonante que digan que no se puede zapear. ¿Pero quién se cree que es Jesulín, Justin Bieber o Beyonce?”, preguntó.