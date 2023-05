Belén Rodríguez advierte desde 'Fiesta' a las Campos: “He recurrido a la justicia”

La amistad entre Belén Rodríguez y las Campos está en un punto de no retorno. Al menos así lo evidenció la primera de ellas este domingo en Fiesta, donde se negó a opinar de las que un día consideró su familia aludiendo a que se encuentra “en un proceso judicial”.

La colaboradora de Telecinco, que ya denunció hace unos meses a Sálvame, se pronunció así al ser preguntada por la 'matriarca': “A María Teresa la quiero muchísimo, la echo mucho de menos y tengo muchas ganas de verla, pero la relación que tienen las hijas entre ellas es un tema del que no voy a opinar porque no puedo. Para hablar de estas cuestiones tendría que pasar por otras y legalmente no puedo hacerlo”, comenzó diciendo.

“¿Legalmente por qué?”, se interesó Alejandra Rubio, presente también en plató. “Considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano y he recurrido a la justicia. Llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que tengo que hablar”, explicó, insinuando que ha iniciado un procedimiento judicial tras las acusaciones de 'topo'.

“Si has puesto una demanda, para mí no tenías una amistad tan fuerte”, opinó la hija de Terelu. “No he dicho que haya puesto una demanda. Primero voy a hablar en un juzgado y si la justicia lo considera oportuno, explicaré las cosas. Estoy en un proceso judicial en el que se recogen todos estos temas”, zanjó Belén Ro.