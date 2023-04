Belén Rueda contó en 'El Hormiguero' cómo casi nace en un cine y cuando sintió que se moría

El Hormiguero empezó la semana recibiendo la visita de Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba por el estreno en Netflix de su próxima película juntos, Fenómenas. Durante su paso por el programa, la actriz relató dos situaciones especialmente llamativas.

La primera de ellas la puso sobre la mesa Pablo Motos, que comenzó diciendo cómo Emilio Gutiérrez Caba nació durante una gira de teatro, mientras que Belén Rueda casi nace en un cine. “Mi madre empezó con las contracciones y mi padre diciendo: 'Vámonos para el hospital'. Y decía mi madre: 'Espera, que quiero ver el final'”, relató la actriz. “No llegó a ver el final porque rompió aguas”, añadió entre risas.

Después, el programa inició su sección con Trancas y Barrancas, que les prepararon a los intérpretes el juego 'Historias engañosas', donde los actores debían hacer pasar una anécdota falsa por una verdadera y viceversa. Fue entonces cuando Belén Rueda relató la vez que casi muere: “A mí me gusta mucho el mar”, comenzó diciendo, tras lo que explicó que se aventuró a hacer un curso de buceo.

En su primera inmersión su compañero se fue “a su bola. Entonces, hubo un momento que sentí que con el respirador no podía respirar”. Buscó a su compañero, pero no lo veía, y fue cuando la actriz se agobió y pensó: “Por lo menos muero donde me gusta”. Finalmente, encontró a su acompañante y logró subir a la superficie compartiendo su respirador.