'Aruser@s' recoge el hartazgo de Bertín Osborne tras las críticas por asistir a un acto del PSOE

A Bertín Osborne le ha molestado que su asistencia a un acto del PSOE haya provocado tanta indignación. Aunque el presentador se define como “absolutamente liberal” –así lo reconoció en una entrevista concedida a 20 Minutos– , no oculta que sus “principios y valores” son conservadores, de ahí que haya extrañado su presencia en un mitin de los socialistas.

El pasado 5 de mayo, Osborne acudió al acto de presentación de Ana Isabel Jiménez, que aspira a renovar como alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de la mano del PSOE.

La imagen del cantante sentado en primera fila no ha gustado en determinados círculos políticos conservadores que lo consideraban un aliado. Él dice que asistió al mitin por la amistad que le une al teniente de alcalde del municipio.

“Estoy hasta las pelotas de esto. No tengo por qué justificar que vaya. Conozco muchísimo a un teniente alcalde que me pide que vaya. Es amigo mío. Si me lo hubieran pedido de otro lado hubiera ido también. Yo no tengo problemas en ir a ver a quien sea”, ha explicado en el podcast Castillón Confidencial.

La polémica fue tratada este miércoles en Aruser@s. El programa matinal de laSexta emitió la reacción del showman y no obvió un detalle que levanta ciertas sospechas: según El Mundo, una semana antes de que Bertín Osborne acudiera al acto del PSOE, la Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra dio el visto bueno al proyecto hotelero presentado por el cantante para hacer un hotel en la finca donde reside, que es la misma en la que se graba su programa de Telecinco Mi casa es la tuya.

Osborne niega que su apoyo a la candidatura socialista –que actualmente dirige la Alcaldía de la ciudad– esté relacionada con este proyecto empresarial que tiene entre manos. Proyecto que, lógicamente, necesita los permisos oportunos del Ayuntamiento.

“La invitación que me hicieron fue un mes antes de todo eso”, destaca el presentador madrileño. “Uno pide la licencia como la pide todo el mundo, ¿qué tendrá que ver eso con que yo sea amigo del teniente de alcalde de mi pueblo, en el que llevo 32 años, y que me pida que le acompañe en la presentación de la candidatura? ¡Pues voy! ¿Por qué no voy a ir?”, insiste el showman, visiblemente indignado con esta nueva polémica.