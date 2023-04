Blanca Paloma sorprendió en la PrePartyES con un final inédito y apoteósico de 'EaEa'

Madrid se convierte este fin de semana en la capital de Eurovisión con la celebración de la PreParty española, el evento que reúne en la capital a buena parte de las delegaciones eurovisivas. El viernes por la noche se celebró el primero de los conciertos, concebido como un acto de bienvenida, y Blanca Paloma sorprendió con una versión de EaEa que no había interpretado hasta ahora.

Vota: ¿Cuál es tu canción favorita para ganar Eurovisión 2023?

Más

La representante de España en Eurovisión 2023 fue la gran estrella del evento organizado por Eurovisión-Spain y RTVE, al que también se sumaron casi todos sus compañeros del Benidorm Fest y algunas voces de la historia del certamen, como Diodato (Italia 2020), Ivi Adamou (Chipre 2012), Kaliopi (Macedonia 1996, 2012 y 2016) y Cláudia Pascoal (Portugal 2018).

Un cierre apoteósico para 'EeEa'

La alicantina optó por la versión original de su tema, la melodía electrónica con la que fue elegida para Eurovisión, pero le agregó un golpe de efecto que nadie en la sala de La Riviera esperaba.

Después de su grito final comenzó el verdadero éxtasis, un añadido a la canción –producido por José Pablo Polo– que mezcló sonidos electrónicos con percusión. Mientras sonaba la música, 10 bailarinas y Blanca Paloma hacían piña moviéndose al unísono y creando una atmósfera hipnótica.

“He sentido una energía súper poderosa”, aseguró la artista al tiempo que trataba de digerir esa espectacular actuación en la que bailó danza contemporánea, casi tribal, para unirse al mágico ritual que comparte con sus mujeres.

Este sábado, el gran concierto de la PrePartyES

Blanca Paloma fue la encargada de dar la bienvenida a las 28 delegaciones internacionales que se han dado cita en Madrid y que este año competirán en Liverpool por el micrófono de cristal.

Todos ellos pasarán por la sala de La Riviera en el gran concierto de este sábado, en el que se aplaudirán las actuaciones de Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza).