Bosco se rebana el dedo con un machete en 'Supervivientes': “Está buscando el trozo de carne para que le cosan”

No se puede decir que Bosco Martínez-Bordiú no lo está dando todo en Supervivientes. El concursante, que dio que hablar este martes por su entrega total en la prueba musical, fue también protagonista de Tierra de Nadie por un accidente sufrido en las últimas horas que, sin embargo, no ha puesto en peligro su participación.

El familiar de Pocholo preocupó a sus compañeros de Playa Royal tras rebanarse un dedo con el machete. “Le falta un cacho de dedo”, corrió a contar Sergio Garrido a los demás mientras el joven pedía ayuda para encontrar la parte perdida entre la arena. “Está intentando buscar el trozo de carne para que le cosan”, explicó Raquel Arias.

El propio Bosco relató que estaba manipulando la caña de pescar con el machete cuando decidió cortar el hilo, pero no controló: “He oído crack y he pensado: qué pereza, me he cortado el dedo”. Lejos de montar un drama, se lo tomó con alegría y humor: “He visto una parte del dedo que no me gusta y he decidido cortarla y me he cortado el dedo”, apuntó después a cámara.