Chanel habla de su relación con la prensa: “No hay ningún tipo de malentendido”

“Después de dar plantón a la prensa en varias ocasiones, por fin Chanel da la cara en Socialité”. Con estas palabras presentó este domingo María Patiño el encuentro de la representante de España en Eurovisión 2022 con uno de sus reporteros en los Premios Ídolo, tras varios eventos en los que la cantante no había ofrecido declaraciones al programa.

El 'padrino' de Chanel reaviva la polémica del Benidorm Fest 2022: "Tanxugueiras fueron apoyadas políticamente"

Más

El espacio de Telecinco dedicó hace unas semanas un reportaje a la intérprete de SloMo, a la que señaló no dar entrevistas en alfombras rojas. “Dice que todo ha sido fruto de malentendidos y que ella tiene una relación estupenda con los medios. Bueno, yo creo que tu equipo en ciertas ocasiones no te ha ayudado”, dijo a cámara la presentadora.

En la entrevista, el periodista preguntó a Chanel sobre su relación con la prensa, a lo que ella respondió clara. “Me sorprende un montón porque si hablas con las personas con las que yo hablo directamente, no hay nunca ningún malentendido ni relación rara. De mi parte no ha habido ningún momento que me haya sentido mal con la prensa. Otra cosa es lo que se diga, pero entre lo que se diga y lo que es real... hay que hacer un filtrito”, explicó.

En su voz en off, Socialité recordó que “no es una situación que hayamos vivido nosotros, sino también muchos compañeros”, y señaló al equipo. Ella, sin embargo, insistió: “Si hay algún tipo de duda que se hable conmigo directamente, que conmigo se puede hablar siempre”.