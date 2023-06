Una chica planta a última hora y por teléfono a su cita en 'First Dates' sin dar explicaciones: “Estoy un poco frustrado”

First Dates vivió este miércoles un momento amargo con el plantón que sufrió un joven por parte de la que iba a ser su cita en el programa de Cuatro. A pesar del palo, el chico se tomó lo ocurrido de la mejor forma posible e instó a otras mujeres a animarse a conocerlo en el dating presentado por Carlos Sobera.

Laura Boado, nueva camarera del restaurante en sustitución de Lidia Torrent, fue la encargada de recibir en el local a Jesús. Mientras este esperaba en la barra, Boado recibió una llamada por parte de Ainhoa, la que iba a ser la cita de Jesús, quien informó a la azafata de que no se iba a presentar a la velada. “Qué pena. Tú te lo pierdes, porque el chico es supermajo y supermono”, le dijo a la interlocutora.

Acto seguido, se dispuso a darle la “mala noticia” a Jesús: “Ainhoa no puede venir. No nos ha dicho por qué, pero me acaba de llamar para cancelar la reserva”, le indicó. “Coño, qué mala suerte. Qué mal, estoy un poco frustrado”, lamentó el comensal.

Boado le propuso entonces lanzar un mensaje “a las solteras de España” para que se animaran a conocerlo: “Busco a una chica que se complemente conmigo, con aficiones, con una pasión en la vida. Que sea simpática, cariñosa, que tenga un cuerpo proporcionado, bonito. Si eres tú, bienvenida seas”, sentenció el chico antes de abandonar el restaurante.