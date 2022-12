Chicote causa pasmo en 'Pasapalabra': no conoce el clásico navideño de Mariah Carey

Pasapalabra volvió a emitir un nuevo programa en la tarde del martes en Antena 3. Sin embargo, el momento destacado en esta ocasión no lo protagonizaron los ajustados enfrentamientos en 'El Rosco' de Rafa y Orestes, sino, Alberto Chicote.

El chef era el último de competir contra Antonio Molero en 'La Pista', la sección del concurso que consiste en adivinar una canción. Roberto Leal anunció la temática: “Navidad”. Tras ello, sonaron las primeras notas musicales de All I Want For Christmas Is You.

Chicote, concursante del equipo naranja, fue el más rápido en apretar el pulsador. Sin embargo, su cara dejaba ver que no se la sabía. “No me lo puedo creer”, dijo Adriana Abenia al ver el rostro de su compañero.

“Te iba a decir una barbaridad”, dijo la presentadora. “No me digas barbaridades que suficiente tengo yo con lo que tengo encima”, espetó el chef, tras lo que añadió: “No me la sé”.

“Por favor, que te la habrán puesto mil veces antes de las campanadas”, comentó Adriana desesperada ganándose una pequeña riña por parte del presentador por ayudarle. “Eres como una coach de La Voz”, le dijo el presentador.

Finalmente, el cocinero se aventuró a decir un villancico al azar: Jingle bells, siendo la respuesta incorrecta, y pasando así el rebote a Antonio Molero. “Antes hemos hablado de ella”, dijo el concursante a Abenia, quien le animó a cantarla, ganando así los últimos 5 segundos de la prueba para el equipo azul.