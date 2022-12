Chicote vivió una bronca de 'Pesadilla' con el cocinero de El Palomo: “¡Vete a chuparla por ahí ya!”

Pesadilla en la cocina estuvo nuevamente marcada por la tensión en su segunda entrega de la temporada 8, emitida este el jueves 1 de diciembre en laSexta, Alberto Chicote se trasladó al restaurante El Palomo, y les dio algunas directrices al equipo de organización para las comandas. Sin embargo, este no fue capaz de coordinarse, a lo que se le sumó una queja de una clienta: “Las patatas están duras”.

“¡Que te calles, que no tengo nada que hablar contigo!”

Esto desencadenó en cocina una acalorada discusión, donde Jesús, el cocinero que había realizado la receta, perdió los nervios con el presentador, que trató de explicarle el problema del cocinado. “¡Que te calles, que no tengo nada que hablar contigo, que te vayas a chuparla por ahí ya!”, fueron los gritos destinados por parte del cocinero hacia Chicote. “Tú no tienes educación, porque te lo estoy explicando y no tienes educación”, continúo Jesús, elevando aún más la voz, y acusando con el dedo.

“Mira no me vaciles...”, siguió el empleado, ante un incrédulo Chicote que no era capaz de responder. “Vete fuera de la cocina, que estoy trabajando”, vociferó, momento en el que el presentador intervino tajantemente.

“Perdóname, si alguien me tiene que sacar de la cocina es este señor”, señalando a Antonio, el dueño del negocio, quien tras la discusión se vino abajo y terminó llorando.