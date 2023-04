Christian Gálvez mandó un mensaje a Patricia Pardo al agradecer el apoyo a un invitado: “Estuviste siempre”

Christian Gálvez emocionó a uno de sus invitados en 25 palabras tras un emotivo momento que realizó el presentador pausando el programa, y dedicándole unas palabras de cariño a sus allegados, entre los que se encontraba Patricia Pardo.

“Llevaba mucho tiempo esperando esto”, comenzó declarando Gálvez. “No sé si los que están en casa creen en los ángeles de la guarda. Esos seres de luz que llegan en un momento determinado de tu vida, te acompañan, e iluminan el camino”, prosiguió.

“Yo tengo algunos de los que ya he hablado aquí, como a Rafa, mi director; como Rubén, mi sensei o como Pati, mi chica”, dijo haciendo mención a su actual pareja Patricia Pardo. “A otro de ellos le conocí encima de un escenario, le vi, y me enamoré profesionalmente de él”, comentó dirigiéndose a Víctor Parrado, que estaba allí presente, y al que tras verle en otro espectáculo decidió llamarle y decirle: “Quiero trabajar contigo sí o sí”.

“En mis peores momentos, cuando muchos me faltaron, estuviste a mi lado”, le dijo directamente el presentador sentándose junto a él. “Estuviste cuando lo pasé muy mal, y cuando lo pasé muy bien. Estuviste siempre cuando me equivoqué, y cuando acerté. Nunca preguntaste un porqué, ni pediste nada a cambio”, añadió. “Eres una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida”, concluyó el presentador emocionando a su amigo, quien decidió abrazarle.