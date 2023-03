Los concursantes de 'Supervivientes 2023' revelan sus expectativas y sus puntos débiles antes del estreno en Telecinco

A pocas horas de que comience oficialmente la aventura de Supervivientes 2023, los 17 concursantes de la presente edición han compartido sus impresiones sobre la aventura por empezar. Cada uno de los robinsones han expuesto las expectativas que se les plantean sobre la experiencia en Honduras, lo que sirve para medir el grado de competitividad de unos y otros.

Es el caso de Jaime Nava: “Pienso competir, es algo que me define”, dice el deportista, que se precia de saber valorar si hay “personas válidas” a su alrededor. “Sacaré el lado positivo a todo”, agrega Adara Molinero, que avisa de que tiene “mucho carácter”.

Asraf Beno, por su lado, se fía de su experiencia en realities de convivencia para adaptarse y pretende demostrar que “no es la persona que piensan”. Patricia Donoso, por otro, advierte: “Odio el sol y el calor. No sé ni cómo voy a reaccionar yo misma”, dice, y llega a desear: “Quiero que me odien, pero también que me amen”.

Alma Cortés, por su lado, reconoce su “carácter fuerte”, lo mismo que Diego, ex de La isla de las tentaciones. Mientras, Arelys Ramos acude con ganas de “hacerlo igual o mejor” que su hijo Yulen Pereira hace un año. Gema Aldón pretende volver renovada de la aventura, otros como Johan Wiergo esperan que les sirva para saber “qué hacer” en el futuro.

Si logran cumplir estas pretensiones, lo descubriremos a partir de este jueves 2 en Telecinco.