La 'bronca' de Cristina Pardo a sus tertulianos por las lágrimas de Joaquín: “Sois una planta”

Más vale tarde emitió este jueves las imágenes de la emotiva despedida de Joaquín Sánchez como futbolista del Betis. Al despedirse de su equipo, el jugador no pudo contener las lágrimas, sin embargo, los tertulianos del programa se mostraron “insensibles” ante el desconsuelo del astro bético, convertido en estrella televisiva gracias a Atresmedia.

“Las personas que tenemos en esta mesa son insensibles. Sois una planta... ¡Ninguno un poco emocionado por Joaquín!”, se quejó en broma la presentadora del magacín, Cristina Pardo.

Sorprendida por la apatía con la que sus compañeros vieron estas imágenes, no dudó en llamarles la atención: “A mí estas cosas me dan mucha penica porque me parecen muy emocionantes... y vosotros estabais aquí como si fuerais una piedra”, les dijo entre risas para dejar claro su estupor ante la insospechada reacción de los tertulianos.