Cristina Porta se enfrenta a Oriana en 'Supervivientes': “A ver si en algún reality te enseñan educación”

Supervivientes 2023: Tierra de nadie vivió en la entrega de este martes tensos enfrentamientos entre Cristina Porta, Alexia Rivas y Oriana Marzoli, que ha regresado a España tras su participación en el Gran Hermano VIP italiano, donde ha quedado en segundo lugar.

La tensión se generó tras la proyección de un vídeo de Adara en el concurso y la opinión de Cristina Porta, que declaró que lo estaba haciendo bien, pero que creía que su relación con Asraf no la beneficiaba. “Veo mucho populismo”, comenzó diciendo Alexia Rivas, que añadió: “Si Adara se separa de las personas que le hacen mal, también se separó de ti”.

“Me ha dolido”, declaró Carlos Sobera tras el dardo destinado por la tertuliana. “Yo suelo juzgar no por amistades, sino por lo que veo”, comentó la aludida, elevando la tensión. Una que fue a más con la intervención de Oriana Marzoli que apoyó a Alexia: “Si con una persona has acabado mal, lo normal es que continúes mal. Es que me parece... bueno, déjalo”.

“Cuando una es colaboradora de televisión tiene que tratar de ser objetiva”, se defendió Porta. Tras ello, la finalista de Grande Fratello VIP dio su opinión sobre Adara en el concurso, y Cristina Porta quiso concluir con una situación ocurrida detrás de cámaras: “Yo intento ser objetiva y educada, y antes he dicho 'hola' y ella (Oriana) no ha saludado. Te aconsejo que a ver si en algún reality de los que vas te enseñan educación”.