'Cuatro al día' ruborizó a una de sus reporteras con una sorpresa por San Valentín: “¿Pero esto es de verdad?”

Cuatro al día se unió este martes al día de San Valentín participando en una romántica sorpresa para Cayetana Llorca, una de las periodistas del programa. En un momento dado de la tarde, Ana Terradillos cedió la palabra a su compañera, que rápidamente se quedó sin habla al ver cómo un regidor entraba en plató y le entregaba un ramo de flores.

“¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando?”, dijo sorprendida. “Mira quién firma... ¡Antonio, su novio! Que le ha mandado este ramito en directo”, explicó Terradillos ante la incredulidad de la redactora, que reconoció sentirse “nerviosa” y “en shock” ante lo que estaba viviendo. “¿Pero esto es de verdad? Me muero, ¿eh?”, añadió antes de leer, ya al borde de las lágrimas, la nota que le había escrito su novio: “No solemos celebrar estos días, pero si tenemos que celebrar uno, que sea el día de los enamorados. Después de cuatro años y medio, cada día que pasa estoy más enamorado de ti”.

“¡Ay, qué bonito!”, exclamó Terradillos. Después, la presentadora pidió a Cayetana que respondiera al mensaje de su novio. Algo que hizo con estas palabras: “Es mi persona favorita, lo amo con locura y para mí es una persona maravillosa que me cuida, me protege y, sobre todo, me demuestra el amor todos los días, que al final es lo importante”. “Antonio, tú te has llevado la joya. Ya sé que tú eres joyita, pero la joya te la has llevado tú”, concluyó Terradillos.