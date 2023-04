David Trueba cuenta en el 'Chester' su simpática anécdota con Rosalía: “Mis hijos piensan que hice el ridículo”

Viajando con Chester recibió este martes a David Trueba, que fue entrevistado por Risto Mejide para repasar el éxito que tiene el invitado en distintas disciplinas, momento en el que salió a la luz una simpática anécdota con Rosalía.

Al presentador le llamó la atención la fama de Trueba en varios mundillos, y le preguntó por cómo lo lleva. “Mi éxito y mis fracasos tienen un tamaño con el que puedo manejarme”, respondió el entrevistado.

Tras ello, David Trueba puso de ejemplo a Rosalía y relató una divertida anécdota. “Conocí a Rosalía antes de que fuera Rosalía”, comenzó contando el director de cine, que explicó que la artista fue a casa de un amigo suyo a tocar una canción. “Cantó, y yo de manera inocente le dije: '¿No has pensado en dedicarte profesionalmente a la música?'”, prosiguió con la historia.

“Años después me la encuentro en los Goya, que iba a cantar una canción, y no me atrevía a saludarla porque creí que pensaría: 'Este es un imbécil'. Entonces, ella me dijo: 'No, no, al revés, lo sentí como una cosa muy bonita, de confianza tuya. Y digo: 'Ah, perdona, es que mis hijos piensan que hice el ridículo'”.

David Trueba reflexionó después sobre el éxito de la cantante, y las cosas que habrá tenido que sacrificar por su carrera. “Yo agradezco no haber tenido que lidiar nunca con un éxito así porque no sé si me hubiera vuelto un imbécil integral”, comentó.