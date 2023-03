'El debate de las tentaciones' avanzó la reacción de David tras la hoguera con su suegra: “Ha sido una locura”

La sexta entrega de La isla de las tentaciones 6 terminó con los chicos volviendo a su villa tras una tensa hoguera. Todos, menos David, al que le esperaba una sorpresa: la visita de su suegra. El encuentro entre ambos será uno de los puntos fuertes del próximo programa, pero para ir abriendo apetito, El debate de las tentaciones desveló este martes qué contó el albaceteño a sus compañeros tras verse con la madre de Elena.

David volvió a su villa riendo, incrédulo ante lo que acababa de vivir. “Vaya tela lo que me acaba de pasar”, dijo antes de contar que había tenido que ver con ella “todas las imágenes” de él y María teniendo sexo. “Vengo de pasar unos de los momentos más difíciles de mi vida”, resumió el joven, que no supo “ni qué decir” ante su suegra. “Ha sido una locura”.

¿Y la madre de Elena? Según David, “ha empezado a flipar”. Tanto, que cada vez que veía al novio de su hija teniendo sexo con María, respondía con un “hala, el caballito de mar cómo galopa”. “Lo he pasado súper mal, tío. Pero he salido vivo”, se congratuló, pese a todo, el joven. De hecho, salió tan vivo que no parece que vaya a poner fin su ardiente convivencia con María. “Te salía un culazo en verdad. Te lo juro que te salía un culazo. He dicho: ”Dios, qué culazo“”, comentó a su tentadora tras ver las imágenes de ambos en la cama.