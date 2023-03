Edurne manda un consejo a Blanca Paloma para Eurovisión desde 'El Hormiguero': “La gente va a criticar todo”

El Hormiguero contó este lunes con la visita de Edurne con motivo del estreno de su nueva canción Fresas y Champán. Durante la entrevista con Pablo Motos fue preguntada por el tema de Eurovisión, y el presentador le pidió que le diera un consejo a Blanca Paloma para su participación en Liverpool.

La cantante española que acudió al certamen en 2015 comenzó diciendo lo siguiente: “Que se haga una burbuja y no lea ni...”. “Bueno, a ver, que sí, que lea, porque es verdad que no quiero generalizar, porque parece que todo lo que se mueve alrededor de Eurovisión y los eurofans es todo mal y todo crítica, pero no es verdad”, rectificó.

“Hay gente maravillosa que vive Eurovisión de una manera sana y disfrutando del evento, que para mí es de los eventos más increíbles musicalmente hablando”, añadió después. Tras ello, quiso dejar a Blanca Paloma un mensaje para que lo tuviese en cuenta: “La gente va a criticar todo, porque una vez que hay una persona que representa como al país, critican todo”.

Después, Edurne quiso finalizar con un consejo: “Que haga lo que ella quiera hacer, que al final es la que se sube al escenario, que defienda la canción como lo hace, que canta, de verdad, que es espectacular, pelos de punta. Y que se olvide del resto”, concluyó la cantante, confiando en Blanca Paloma y en su actuación.