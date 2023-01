'El Desafío' contuvo la respiración con la heroica apnea de Florentino Fernández, que terminó emocionado

Antena 3 emitió este viernes la segunda entrega de El Desafío 3 con un liderazgo inapelable en audiencias y una prueba que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla: la de la apnea. Si la semana pasada Ana Guerra sufrió en ese reto por su miedo al agua, en esta ocasión fue el cómico el que hizo que todos contuvieran la respiración con él durante 3 minutos y medio.

Ana Guerra confesó su miedo a la apnea de 'El Desafío': "Tuve una muy mala experiencia"

Más

Ese fue el tiempo que el concursante aguantó sumergido en el tanque, tras una semana de entrenamientos con Juandi. Flo superó sus propios límites para aguantar los máximos segundos posibles bajo el agua, mientras compañeros como la cantante o Laura Escanes sufrían desde sus asientos.

El humorista no pudo contener las lágrimas al terminar la prueba, consciente de lo que acababa de conseguir. Y es que durante el último minuto se le había visto resistiéndose a sacar la cabeza, a pesar de las sugerencias del entrenador. “Yo no estoy hecho para esto, yo estoy hecho para ser un oso que disfruta de la miel. Yo no puedo pelear”, dijo cuando Roberto Leal se acercó a felicitarle.

“Nunca hubiera pensado que Florentino Fernández me lo haría pasar mal”, le dijo Pilar Rubio desde la mesa del jurado. Los jueces terminaron recompensándole con la victoria de la noche y la tarjeta de 9.500€ que pudo donar a la Fundación Juegaterapia.

Recordemos que el récord de El Desafío lo siguen teniendo Gemma Mengual y Jorge Sanz, con 4 minutos y 37 segundos.