Pablo Motos preguntó a India Martínez por los 'haters' de sus fotos en bikini: “Es fácil criticar”

El Hormiguero recibió este jueves a India Martínez, quien además de presentar su último disco Nuestro mundo, aprovechó para pronunciarse sobre las críticas que recibe en redes sociales cada vez que publica una fotografía en ropa de baño.

“Me ha llamado la atención que hay gente que le molesta que en tu Instagram salgas en bikini”, introdujo Pablo Motos en un momento de la entrevista. “No sé que tiene de malo. ¿Qué le he hecho yo a la gente por salir en bikini? Si están hartos de ver a las mujeres en la playa y no pasa nada. ¿Por qué yo no voy a poder salir?”, se preguntó la artista.

El presentador de Antena 3 apuntó que parte de esos comentarios negativos están escritos por otras mujeres, a lo que India Martínez comentó: “Sí, sí, me dicen de todo, y yo no le encuentro nada malo. Me quedo con las críticas constructivas, pero el que se mete conmigo acaba pillando un repaso”, dijo entre risas.

La cantante aseguró que prefiere no entrar al trapo y no responder a los comentarios negativos, y condenó la impunidad de escribir desde el anonimato en redes: “Detrás de un móvil es muy fácil criticar, y yo hago oídos sordos, pero si eso mismo te lo dicen en la calle les metes dos hostias si hace falta. Yo soy muy pacífica, pero un día te pilla de malas...”.