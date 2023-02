Esperanza Aguirre aparece en silla de ruedas en el programa de Risto Mejide: “Cuidado, la tenemos lesionada”

Los espectadores de Cuatro se han llevado este martes una gran sorpresa al ver cómo Esperanza Aguirre aparecía en silla de ruedas en la mesa de colaboradores de Todo es mentira. Risto Mejide hizo hincapié en la situación de la tertuliana en el momento de presentarla.

“Hoy tenemos como analistas a Verónica Fumanal y a Esperanza Aguirre, pero ojo cuidado, porque la tenemos lesionada”, advirtió el publicista, preguntándole a la expolítica por lo ocurrido. “Estoy bien, gracias a Dios, pero es que soy muy tonta”, empezaba diciendo.

La lesión de Esperanza Aguirre

“Me he escurrido por un sitio de las escaleras de mi casa, donde ya me había pasado más levemente otra vez. Por unas zapatillas que me compré de una talla más que la mía pero es que me gustaban. Porque soy tonta, porque soy tonta”, repetía la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

“¿Los daños son muy graves?”, se interesó Risto. “Me he roto un ligamento anterior, creo que se dice, y un poco de menisco, pero mi médico me ha dicho que no me tengo que operar. Lo bueno es que voy a fortalecer el bíceps y el tríceps y voy a jugar al golf mejor”, bromeó en alusión al ejercicio que va a hacer ahora con sus brazos para desplazarse en la silla de ruedas.