Fani se pasa a la música con 'Te tengo ganas', una canción que recuerda a su paso por 'La isla de las tentaciones'

Fani Carbajo se pasa a la música. Tras darse a conocer en la primera edición de La isla de las tentaciones y participar en otros realities de Telecinco como Supervivientes y La casa fuerte, la madrileña prueba ahora suerte en el panorama musical con Te tengo ganas, su primer single.

La canción y su correspondiente videoclip se publicarán al completo este próximo viernes 24 de febrero, pero para ir abriendo boca, la madrileña ya ha compartido un primer adelanto en A pesar de todo, su canal de Mtmad. En el avance, de apenas 30 segundos de duración, Fani interpreta frases como “aunque y yo tenga mi hombre, tu nombre susurro cuando estoy con él” y “la cobardía me frena y me insiste en que no vuelva a caer”, que bien podrían ser un resumen de su comentado paso por La isla de las tentaciones 1.

Allí trajo de cabeza a su novio, Christofer, que dejó un momento para la historia cuando abandonó una hoguera y gritó “¡Estefaníaaaa!” tras descubrir que Fani le había sido infiel con Rubén, uno de los tentadores. Desde entonces, la pareja ha protagonizado multitud de idas y venidas, aunque ahora mismo están juntos, según la propia Fani. “Cuando lo dejé con Christofer me di cuenta que él es mi familia. Me ha demostrado que tiene amor conmigo, no quería tirar eso a la basura”, declaró a finales de enero en Fiesta.